이민정이 이탈리아로 나홀로 여행을 떠났다. / 사진='이민정 MJ' 영상 캡처

이민정이 이탈리아로 나홀로 여행을 떠났다. / 사진='이민정 MJ' 영상 캡처

배우 이민정이 나홀로 이탈리아 여행을 떠났다. 아들은 처음에 반대했지만, 나중에는 잘 다녀오라는 인사를 전했다고 한다.16일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '엄마 이태리 갔다 온다. 이민정이 준비한 최후의 만찬 *울지 말고 치즈 먹어'라는 제목의 영상이 공개됐다.이민정은 "제가 이탈리아에 가게 됐다"며 무려 일주일 동안 집을 비우게 됐다고 밝혔다. 그는 아들 준후, 딸 서이가 "유제품, 특히 치즈를 좋아한다"며 가족들이 먹을 요리를 만들기 시작했다.이민정은 '나홀로 여행'에 대한 아들 준후의 반응을 전했다. 그는 "저 혼자 여행 가겠다고 하니까 처음에는 준후가 반대했다. 나중에는 '엄마 그래도 일 잘하고 와'라고 이야기해줬다"며 흐뭇해했다.이민정은 치즈를 올린 김치볶음밥, 잠봉뵈르 샌드위치 등을 완성했다. 그는 "방송이 나갈 때쯤 저는 이탈리아 트레비 분수 앞에서 치즈를 먹고 있지 않을까"라며 설레는 상상을 해봤다.이민정은 가족들을 향한 영상편지도 남겼다. 그는 "나 없는 동안 좋아하는 김치, 치즈 많이 먹으면서 나 기다리고, 영상 통화하삼"이라며 웃음을 터트렸다.이민정은 2013년 이병헌과 결혼했다. 부부는 슬하에 2015년생 아들, 2023년생 딸을 두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr