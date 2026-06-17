배우 전소영이 박지훈과 함께 눈을 맞추고 있다. / 사진=전소영 SNS

사진=전소영 SNS

'취사병 전설이 되다'를 통해 대세 배우 박지훈과 호흡을 맞췄던 전소영이 종영 소감을 전했다.전소영은 지난 16일 자신의 인스타그램에 "지금까지 '취사병 전설이 되다'를 사랑해주셔서 감사합니다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 전소영이 티빙 '취사병 전설이 되다' 촬영에 한창인 모습. 극 중 강성재(박지훈 분) 여자친구 역할을 맡았던 그는 박지훈과 현실 연인 분위기를 뽐내 눈길을 끌었다.'취사병 전설이 되다'는 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재가 '전설의 취사병'으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다.한편 전소영은 2002년생으로 만 24세다. 지난해 드라마 '킥킥킥킥'으로 데뷔해 올해 1주년을 맞은 신인이다. 최근에는 넷플릭스 '기리고'로 첫 주연을 맡았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr