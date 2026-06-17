'나는 솔로' 출연자의 전 배우자라고 주장한 한 누리꾼의 폭로성 글이 온라인에서 확산하고 있다./사진제공=ENA·SBS Plus

ENA·SBS Plus '나는 솔로' 출연자의 전 배우자라고 주장한 한 누리꾼의 폭로성 글이 온라인에서 확산하고 있다.16일 SNS와 온라인 커뮤니티에는 "'나는 솔로'가 진정성 있는 방송이라는데 출연한 사람이 거짓말을 해도 그냥 사실이 되는 거냐"는 내용의 글이 게재됐다.작성자는 자신을 과거 '나는 솔로' 출연자의 전 배우자라고 소개하며 "형사, 민사, 이혼 소송까지 진행됐고 상대방이 악의적으로 시간을 끌어 항소심까지 갔다"고 주장했다. 이어 "그런데 방송에서는 협의이혼이라고 말하며 이미지 관리를 하는 모습을 보니 너무 화가 난다"며 "관심을 끊고 살다가도 알고리즘이 한 번씩 띄워줄 때마다 결혼 생활 동안 참고 살았던 일들이 떠오른다"고 적었다.그러면서 "모든 걸 다 폭로하고 싶지만 그게 현명한 선택인지는 모르겠다"며 "거짓된 부분만 정정하고 사과해주면 될 것 같은데 절대 그럴 사람이 아니다"라고 덧붙였다.다만 작성자는 특정 기수나 출연자의 실명을 언급하지 않았으며, 게시글에 담긴 내용 역시 사실 여부가 확인되지 않은 상태다. 게시물이 확산하자 온라인에서는 일부 출연자를 추측하는 반응이 이어지고 있다. 그러나 현재까지 제작진과 당사자 측의 공식 입장은 나오지 않았다.'나는 솔로'는 결혼을 희망하는 남녀들의 연애 과정을 담은 리얼 데이팅 프로그램이다. 돌싱 특집은 10기, 16기, 22기, 28기에 이어 현재 32기까지 방송 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr