22기 경수, 퇴사 후 이사까지…팔이피플 아내에 완전 만족

22기 경수가 아내와의 달달한 데이트 일상을 공개했다.22기 경수는 최근 자신의 SNS에 "데이트"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 경수는 한 편집숍으로 보이는 공간에서 아내와 거울 셀카를 남기고 있다. 오버핏 블랙 티셔츠와 데님 쇼츠를 매치한 편안한 차림의 경수는 특유의 듬직한 체격을 자랑했다. 아내는 경수의 팔을 자연스럽게 감싸 안으며 다정한 분위기를 연출했다.한편 '나는솔로' 22기 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 연인으로 발전해 지난해 5월 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 이들 부부는 네 가족으로 새로운 가정을 이뤘다. 특히 옥순은 과거 행정 공무원으로 일했으나 퇴사 후 인플루언서의 삶을 살고 있다. 경수는 옥순의 인플루언서 전향 이후 다니던 광고회사를 퇴사하고 새 보금자리를 찾은 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr