전원주가 고관절수술 후 경과를 확인해보기 위해 병원을 찾았다. / 사진='전원주인공' 영상 캡처
전원주가 고관절수술 후 경과를 확인해보기 위해 병원을 찾았다. / 사진='전원주인공' 영상 캡처
배우 전원주가 고관절수술을 받은 지 4개월 된 가운데, 경과를 살펴보기 위해 병원을 찾았다. 최근 수술한 왼쪽 다리가 아닌 오른쪽 다리에 저림 증상이 있다고 고백한 전원주는 걱정을 자아내기도 했다. 검진 결과, 수술한 다리는 건강한 상태였고, 수술 안 한 다리의 저림 증상은 약간의 관절염으로 인한 것으로 추측됐다.

16일 유튜브 채널 '전원주인공'에는 '여러분 앞에 오래 서고 싶은데...이제는 어쩔 수 없나 봅니다'라는 영상이 게시됐다.

전원주는 "작년에 넘어져서 고관절 수술을 받았는데, 수술 경과가 어떤가 궁금해서 (병원에) 왔다"며 정형외과 검진에 나섰다. 그는 "(수술 후) 4개월 정도 됐다. 괜찮은데, (수술 한 왼쪽) 다리는 멀쩡한데, 수술 안 한 (오른쪽) 다리가 욱신거린다. 불편하다"라고 말해 걱정을 자아냈다.

PD는 "수술 받으며 걱정 안 하셨냐. 이렇게 빨리 완쾌될 줄 아셨냐"고 물었다. 전원주는 "수술 받으면서 연예인 생활을 못하지 않나 싶어서 걱정했다. 하고 나니까 좋다"며 "나이 들면 걱정을 많이 한다. 동창 모임에 나가서도 전부 수술한 얘기하고, (지팡이) 짚고 들어오고 그런다. (지팡이) 안 짚으니 다행이다"고 이야기했다. 그러면서 "병원 오면 떨린다. 결과가 나쁘게 나오지 않을까 불안하다"며 초조해했다.
전원주가 고관절수술 후 경과를 확인해보기 위해 병원을 찾았다. / 사진='전원주인공' 영상 캡처
전원주가 고관절수술 후 경과를 확인해보기 위해 병원을 찾았다. / 사진='전원주인공' 영상 캡처
의사를 만난 전원주는 "빙판에 넘어졌었다. 관절에 금이 갔다고 해서 수술 받았다. 수술 받고 나니 상태가 걱정된다. 왼쪽이 다쳤는데, 지금은 오른쪽이 욱신한다"고 말했다. 좀 더 정밀한 진단을 위해 전원주는 엑스레이를 촬영했다. 의사는 "수술한 고관절은 문제 없을 것 같다. 사용하실 때 문제 없으실 것 같다. 무릎은 젊은 무릎이다. 거의 60대 전후다. 오자다리고 없이 일자다리"라고 진단했다. 전원주는 미소 지으며 기뻐했다.

다만 다른 문제가 있었다. 의사는 "좀 걱정되는 게 있다. 오른쪽 다리 저림 증상이 있다고 해서 허리 엑스레이를 같이 진행했다. 허리, 즉 요추 쪽에 관절염이 조금 진행됐다. 척추 간 협착증이 전체적으로 있다"고 진단했다. 전원주는 심각한 표정으로 바라봤다. 의사는 "4번째 요추와 5번째 요추 사이가 살짝 어긋나 있다. 외상보다는 퇴행성 변화다. 몸 안에 탄력 성분이 줄게 되면 뼈가 아니라 디스크가이 주저앉는 경우가 있다. 디스크가 튀어나오지 않았음에도 좀 주저앉으면서 위치 배열이 밀린다. 그것 때문에 (오른쪽 다리 저림) 증상이 있을 수 있다. 그쪽으로 허리가 휘어있기도 하다"고 설명했다. 다행히 "약 먹고 관리해서 증상 호전이 되면 추가적인 시술이나 치료는 필요 없을 것 같다. 반복되는 증상이 있으면 허리 쪽 정밀 검사는 필요하다. 고관절, 무릎 관절 상태는 깨끗하고 좋다. 걱정 안 해도 된다"고 했다. 의사는 실내 사이클, 수영 아쿠아로빅, 적당한 산책과 빠르게 걷기 운동을 추천했다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

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