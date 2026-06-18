배우 임지연, 허남준이 '멋진 신세계'에서 열연을 펼치고 있다. / 사진=텐아시아 DB

배우 임지연이 '멋진 신세계'에서 호흡을 맞춘 배우 허남준을 극찬했다.지난 16일 방송한 SBS '나이트라인' 초대석에는 임지연이 출연했다. 그는 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'가 시청자들에게 많은 사랑을 받고 있는 것에 대해 "열심히 촬영한 작품이 좋은 반응을 얻어 기쁘고 뿌듯하다"고 소감을 전했다.특히 극 중 차세계 역을 맡은 허남준에 대한 깊은 신뢰도 보여줬다. 그는 "허남준 씨가 차세계여서 너무 다행이다라는 생각이 들 정도였다"며 "방송을 보면서도 서리는 세계가 있어야 빛이 난다는 것을 느꼈다"고 말했다. 이어 "지치고 힘든 촬영 현장에서도 허남준이 항상 옆을 묵직하게 지켜주는 느낌이었다"며 고마운 마음을 전했다.가장 기억에 남는 대사는 신서리가 위기에 처한 차세계를 향해 달려가며 하는 "망가지면 망가진 대로 부서지면 부서진 대로 괜찮다, 너와 함께라면"을 꼽았다. 이어 "항상 회피하기만 했던 서리가 직접 세계를 찾아가 보여준 큰 용기가 담긴 대사라 가장 좋아한다"고 이유를 설명했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr