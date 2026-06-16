가수 성한빈이 생일 팬미팅을 성황리에 마치며 팬들과 특별한 추억을 쌓았다./사진제공=더라이브레이블

가수 성한빈이 생일 팬미팅을 성황리에 마치며 팬들과 특별한 추억을 쌓았다./사진제공=더라이브레이블

가수 성한빈이 생일 팬미팅을 성황리에 마치며 팬들과 특별한 추억을 쌓았다.성한빈은 지난 13일 서울 세종대학교 대양홀에서 'Hanbin's Birthday Party [Who stole Hanbin's Cake?](한빈 벌스데이 파티 [후 스톨 한빈 케이크?])'를 개최했다. 이번 행사는 성한빈이 데뷔 이후 처음으로 진행한 단독 팬미팅으로, 총 2회에 걸쳐 팬들과 만났다.생일 파티는 '사라진 생일 케이크를 찾는 탐정' 콘셉트로 꾸며졌다. 성한빈은 '빈 탐정'으로 변신해 사건 해결에 나섰고, 팬들은 '케이크 수사단'이 돼 추리에 참여하며 몰입감을 더했다.성한빈은 오프닝부터 재치 있는 입담과 상황극으로 분위기를 이끌었다. 이어 팬들이 사전에 제보한 '햄빈파'와 '냥빈파' 관련 증거 자료를 함께 살펴보며 토크를 이어갔고, 실시간 투표를 진행하며 현장 열기를 끌어올렸다. 객석을 오가며 팬들과 가까이 소통한 성한빈은 다양한 댄스와 가창 챌린지에도 도전했다. 팬들의 응원 속에 챌린지를 성공적으로 마무리하며 다채로운 매력을 선보였다.어린 시절 사진과 일상 사진, 데뷔 전 미공개 사진도 공개됐다. 성한빈은 사진에 얽힌 비하인드 스토리를 직접 전하며 팬들과 추억을 공유하는 시간을 가졌다. 성한빈은 "덕분에 내 인생에서 가장 행복한 생일 중 하나가 됐다"며 팬들에게 감사의 마음을 전했고, 팬들은 함성과 응원으로 화답했다.성한빈은 2023년 방송된 엠넷 '보이즈 플래닛'에서 최종 2위에 오르며 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 리더로 데뷔했다. 제로베이스원은 9인조로 출발했지만 약 3년간의 활동을 마친 뒤 YH엔터테인먼트(구 위에화) 소속 멤버 4명이 웨이크원과 재계약하지 않으면서 최근 5인 체제로 재편됐다. 성한빈은 팀 재편 이후에도 변함없이 리더를 맡고 있다.뛰어난 비주얼과 보컬, 퍼포먼스 실력을 바탕으로 사랑받아온 그는 지난해 '월드 오브 스트릿 우먼 파이터' MC로 활약한 데 이어 8월 첫 방송되는 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'의 진행자로도 발탁되며 활발한 활동을 이어가고 있다.성한빈이 속한 제로베이스원은 최근 발매한 여섯 번째 미니앨범 'ASCEND-(어센드-)'로 글로벌 시장에서 성과를 내고 있다. 일본 오리콘 주간 양악 앨범 랭킹과 일본 아이튠즈 톱 송 K-POP 차트, 일본 스포티파이 급상승 차트, 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 미니앨범 차트에서 1위를 기록한 데 이어 음악방송 정상에도 올랐다. 제로베이스원은 오는 26일(현지시간) 미국에서 'ASCEND-' 음반을 정식 발매하며 글로벌 활동을 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr