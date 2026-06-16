이형택이 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

이형택이 과거 투자에 실패했던 경험을 털어놨다. / 사진=MBN '동치미' 영상 캡처

전 테니스 국가대표 이형택이 과거 뼈아픈 사업 실패 경험을 고백했다.지난 13일 방송된 MBN '동치미'에서 이형택은 2000년대 초반, 선수 생활 이후의 안정적인 부수입을 위해 사업을 시작했던 사연을 공개했다.당시 선풍적인 인기를 끌던 보드게임 카페 사업에 뛰어든 그는 모교 인근에 매장을 차렸으나, 첫 달부터 수익이 전혀 들어오지 않는 위기를 맞았다. 이형택은 "사장님을 전적으로 믿고 운동에만 전념하느라 운영에 관심을 두지 않았다"며 당시의 안일함을 자책했다.결국 아내의 확인 결과, 투자금은 물론 권리금까지 모두 사라진 상태였다고. 당시 20대 대학생이었던 이형택은 제대로 된 계약서조차 작성하지 못해 피해를 고스란히 떠안았다고 한다. 이때 날린 투자금은 당시 시세로 강남 아파트 4채를 살 수 있는 금액이었다고 한다.이형택은 "운동만 해서 너무 순수했고 사람을 너무 믿었던 것 같다"며 씁쓸함을 드러냈다. 이어 "현재는 모든 경제권을 아내에게 맡겼다. 아내의 말만 듣는다"고 덧붙였다.한편 이형택은 한국 선수 최초로 2000년, 2007년에 US오픈 남자 단식 16강에 진출하며 한국 테니스의 저력을 보여줬다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr