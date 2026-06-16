송혜교 / 사진 = 송혜교 SNS

배우 송혜교(45세)가 청초한 미모의 크루즈 화보를 공개했다.15일 송혜교는 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 챙 넓은 밀짚모자와 크림색 브이넥 원피스를 입은 송혜교의 화보 촬영 비하인드 컷이 게재됐다. 그는 크루즈 선상 난간에 기대 턱을 괴고 아련한 눈빛으로 몽환적인 분위기를 자아냈다.특히, 그의 청초한 비주얼이 눈길을 끌었다. 이날 송혜교는 웨이브가 가미된 헤어로 특유의 청순한 매력을 발산했다. 그는 흉곽이 훤히 보이는 파격 브이넥 노출에도 장난기 넘치는 표정과 나이가 믿기지 않는 동안 미모로 화보의 청량미를 더했다.해당 사진을 접한 팬들은 "사람이 맞나. 말도 안 되게 예쁘다", "우아한데 귀엽기까지" 등 그의 팔색조 매력에 감탄을 표했다.한편, 송혜교는 차기작으로 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 차기작으로 확정했다. 해당 작품은 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장기를 담고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr