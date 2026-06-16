그룹 제로베이스원. / 사진 제공 = SPUR

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 일본에서 음악을 넘어 패션계까지 영역을 확장했다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱)은 일본 패션 매거진 '슈푸르(SPUR)' 8월호 커버를 장식했다.'NEW CHAPTER'(뉴 챕터)를 테마로 꾸며진 이번 화보에서 제로베이스원은 내추럴한 스타일링으로 부드러운 카리스마를 발산했다. 특히 제로베이스원은 다양한 브랜드의 명품 아이템을 활용해 지적이고 쿨한 매력을 배가시켰다.함께 진행한 인터뷰 내용도 눈길을 끈다. 제로베이스원은 지난 5월 'KCON JAPAN 2026('케이콘 재팬 2026) 무대를 통해 오랜만에 팬들과 재회한 소감과 멤버들과의 끈끈한 우정을 전했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr