인플루언서 김고은이 '솔로지옥5' 출연을 앞두고 전 국가대표 축구선수 출신 부친 김현수의 반응을 전했다./사진=유튜브 채널 '고니' 캡처, 공식 프로필 사진

인플루언서 김고은이 '솔로지옥5' 출연을 앞두고 전 국가대표 축구선수 출신 부친 김현수의 반응을 전했다./사진=유튜브 채널 '고니' 캡처

인플루언서 김고은이 '솔로지옥5' 출연을 앞두고 전 국가대표 축구선수 출신 부친 김현수의 반응을 전했다./사진=유튜브 채널 '고니' 캡처

인플루언서 김고은이 '솔로지옥5' 출연을 앞두고 전 국가대표 축구선수 출신 부친 김현수의 반응을 전했다.최근 김고은의 유튜브 채널 '고니'에는 '정신과 상담 받고왔어요 | 나도 몰랐던 내 마음 이야기'라는 제목의 영상이 게재됐다. 김고은은 전문가와 상담을 진행하며 자신의 마음 상태를 돌아봤다. 그는 가족에 대한 부채감과 어린 동생에 대한 책임감을 털어놓는 등 솔직한 속내를 전했다. 이 과정에서 방송 활동에 대한 부모님의 반응도 언급했다. 김고은의 부친은 전 국가대표 축구선수 김현수로 알려져 있다.김고은은 "엄마는 응원을 굉장히 많이 해주셨고, 아빠는 걱정을 많이 하셨다"고 말했다. 이어 "아버지가 축구선수 생활을 하실 때 주변에 유명한 분이 많았다. 그런 분들을 보면서 '유명해져서 좋은 것도 있지만 네가 감수해야 할 게 너무 많다'고 하셨다"며 "방송도 안 나가면 좋겠다고 하셨다"고 전했다.또 "'솔로지옥5'에 나가기 이틀 전 아버지와 술을 마셨는데, 제가 '나는 솔로'에 나가는 줄 아셨던 것 같다"며 "'나는 솔로'를 보시면서 자꾸 '네가 어떻게 해야 할지 생각해보라'고 말씀하셨다"고 일화를 공개했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr