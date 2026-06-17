정이서가 '맨 끝줄 소년'에 출연한다./사진제공=제이와이드컴퍼니

배우 정이서가 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'에 출연한다.'맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 '허문오(최민식 분)'가 강의실 맨 끝줄 소년 '이강(최현욱 분)'의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.정이서는 극 중 이강의 대학교 동기이자 그의 글 속에 등장하는 친구 김세윤(이진우 분)의 누나로 등장한다. 그는 베일에 싸인 분위기로 궁금증을 자아낼 예정이다.정이서는 올해 박은빈, 차은우 주연의 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'에서 누구든 제 뜻대로 조종할 수 있는 세뇌 초능력자 '석주란' 역을 맡아 잔혹함과 처연함을 오가는 '입체적 빌런'의 면모를 그려냈다. 이에 정이서가 '맨 끝줄 소년'을 통해 또 어떤 연기 변신을 보여줄지 기대가 모인다.'맨 끝줄 소년'은 오는 26일 오후 5시 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr