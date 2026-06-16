배우 허남준이 '멋진 신세계'에서 열연을 펼치고 있다. / 사진=텐아시아 DB

배우 김정난이 '멋진 신세계'에 출연 중인 허남준을 칭찬했다. / 사진='김정난' 유튜브 영상 캡처

배우 김정난이 후배 허남준의 연기력과 매력을 칭찬했다.지난 15일 김정난이 운영하는 유튜브 채널 '김정난'에는 '김정난이 인정한 2026 드라마 속 '미친 연기력'의 후배들(김성철, 허남준, 박지훈, 이홍내)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 김정난은 최근 자신이 푹 빠져 있는 드라마들을 리뷰했다.화제작을 연이어 평가하던 김정난은 SBS '멋진 신세계'에 대해 "너무 재밌다"고 평가했다. 그는 작품에 대해 "유치하고 뻔한 설정임에도 불구하고 배우들의 연기력과 연출력 덕분에 관객을 끄는 강력한 힘이 있다"고 분석했다.특히 남자 주인공인 허남준을 집중 칭찬했다. 그는 "처음에는 인상이 강해서 (상대역과) 케미가 어울릴까 생각했는데, 왜 그 배우를 캐스팅했는지 알겠더라"며 "이전의 강한 악역 이미지와 달리 이번 작품에서 매우 귀여운 모습을 보여주고 있다"고 말했다. 이어 "얼굴 근육을 참 잘 쓰고, 목소리 톤이 배우 이병헌과 많이 닮았다"고 평가했다.허남준의 연기 내공에 대해서도 칭찬을 아끼지 않았다. 그는 "말이 안 되는 대본도 연기로 설득력을 만들어내는 힘이 있다"면서 극 중 허남준이 임지연 앞에서 점점 무너져 가는 모습이나 설레는 감정을 숨기지 못하고 웃음기가 배어 나오는 표정 등을 '귀여운 관전 포인트'로 꼽았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr