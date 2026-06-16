박신혜 / 사진 = 솔트 엔터테인먼트 공식 유튜브 채널

배우 박신혜가 둘째 임신 중에도 놀라운 코어 힘을 선보였다.15일 SALT 엔터테인먼트 공식 유튜브 채널에는 '쉬는 날 뭐혜? 피톤치드 마시고 야구 봤신혜!'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 아차산 등산에 나선 박신혜의 휴식기 일상이 담겼다.이날 박신혜는 "1년 새에 체력이 급격히 떨어졌다. 그만큼 운동을 안 했다는 이야기다"라며 신랄한 셀프디스로 웃음을 안겼다. 이어 그는 "제가 '언더커버 미쓰홍'이 끝나고 체력을 회복하겠다, 건강을 좀 챙기겠다고 했는데 끝나고 3~4개월이 지난 지금에서야 건강을 챙기기 시작했다"며 "체력이 정말 바닥을 치다 못해 마이너스를 쳤다. 하한가다. 아직 더 칠 수 있는 바닥이 남아있는 거다"라고 덧붙였다.이후 차근차근 등산을 이어간 박신혜는 "함부로 등산을 결심하면 안 된다. 자꾸 아무 생각 없이 '등산가자' 하고 후회하는 사람이 바로 나다"라고 전해 웃음을 안겼다. 그러면서도 끝내 정상에 오른 그는 전경을 바라보며 기쁨의 박수를 쳤다. 이어 바닥에 무릎을 꿇고 앉은 상태로 뛰어오르는 신체 나이 테스트까지 거뜬히 소화하며 탄탄한 코어를 자랑해 놀라움을 자아냈다.한편 박신혜는 2022년 배우 최태준과 혼전임신으로 결혼해 같은해 5월 첫째 아들을 품에 안았다. 이후 그는 지난 4월 둘째 임신 사실을 알려 화제를 모았다. 박신혜는 올해 가을 둘째 아들을 출산할 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr