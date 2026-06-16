가수 김희철이 전 여친에게 사과했다. /사진=텐아시아DB
가수 김희철이 전 여친에게 사과했다. /사진=텐아시아DB
김희철이 전 여자친구를 향해 허리 숙여 사과했다.

오는 23일 오후 8시 50분 첫 방송되는 JTBC 새 예능 ‘연애전쟁’은 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 직전 커플들이 계속 만날지 헤어질지 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램이다.

‘연애전쟁’ 측이 메인 티저 영상과 1화 선공개 영상을 공개했다. 영상에는 유리, 지예은, 이준, 예원 등 특별 외교관 라인업도 공개됐다. 유리는 운동 때문에 여자친구와의 약속 시간에 2시간이나 늦은 남자친구에게 “그냥 헤어지고 자기 자신과 연애 하세요”라며 분노한다. 이준은 “심장이 옥죄어 온다”며 사연을 보고 과몰입한다.
가수 김희철이 전 여친에게 사과했다. /사진제공=JTBC
가수 김희철이 전 여친에게 사과했다. /사진제공=JTBC
이효리의 활약이 시선을 사로잡는다. 이효리는 현실조언으로 연신 사이다 폭탄을 투하한다. 남자친구 때문에 힘들어하는 여자친구에게 “그냥 딴 남자 만나”, “저런 이야기들이 기분 나쁜 거예요”라며 직언한다. 이효리는 쓴소리에 그치지 않고, 전쟁 같은 연애를 경험하는 청춘들에게 응원의 말도 잊지 않는다.

김희철은 사연을 듣는 도중 돌연 사과한다. 의뢰 커플들의 모습을 보던 김희철은 “옛날 내 여자친구 같아”라며 경악하는 것은 물론 “내가 옛날에 저랬는데 왜 그랬지?”라며 거울 치료에 돌입한다. 급기야 벌떡 일어나 전 여자친구를 향해 허리를 숙여 사과한다.

서장훈의 팩트 폭격도 이어진다. “그건 자신감이 아니라 무례한거야”라고 일침하고, 헤어짐을 고민하는 의뢰인에게는 “이 사람이 인생의 전부가 아니에요”라며 현실적인 해답을 제시한다.

1회 선공개 영상에서는 남자 측 외교관인 서장훈마저 두 손 두 발 들게 만든 의뢰인이 등장한다. 헬스트레이너인 남자 의뢰인이 여자 회원에게 고가의 명품 팔찌 선물을 받은 것. 여기에 의뢰인의 충격적인 행동들이 공개되자 서장훈은 첫 회부터 포기 선언을 한다고 해 관심을 모은다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지