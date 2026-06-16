가수 김희철이 전 여친에게 사과했다. /사진=텐아시아DB

가수 김희철이 전 여친에게 사과했다. /사진제공=JTBC

김희철이 전 여자친구를 향해 허리 숙여 사과했다.오는 23일 오후 8시 50분 첫 방송되는 JTBC 새 예능 ‘연애전쟁’은 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 직전 커플들이 계속 만날지 헤어질지 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램이다.‘연애전쟁’ 측이 메인 티저 영상과 1화 선공개 영상을 공개했다. 영상에는 유리, 지예은, 이준, 예원 등 특별 외교관 라인업도 공개됐다. 유리는 운동 때문에 여자친구와의 약속 시간에 2시간이나 늦은 남자친구에게 “그냥 헤어지고 자기 자신과 연애 하세요”라며 분노한다. 이준은 “심장이 옥죄어 온다”며 사연을 보고 과몰입한다.이효리의 활약이 시선을 사로잡는다. 이효리는 현실조언으로 연신 사이다 폭탄을 투하한다. 남자친구 때문에 힘들어하는 여자친구에게 “그냥 딴 남자 만나”, “저런 이야기들이 기분 나쁜 거예요”라며 직언한다. 이효리는 쓴소리에 그치지 않고, 전쟁 같은 연애를 경험하는 청춘들에게 응원의 말도 잊지 않는다.김희철은 사연을 듣는 도중 돌연 사과한다. 의뢰 커플들의 모습을 보던 김희철은 “옛날 내 여자친구 같아”라며 경악하는 것은 물론 “내가 옛날에 저랬는데 왜 그랬지?”라며 거울 치료에 돌입한다. 급기야 벌떡 일어나 전 여자친구를 향해 허리를 숙여 사과한다.서장훈의 팩트 폭격도 이어진다. “그건 자신감이 아니라 무례한거야”라고 일침하고, 헤어짐을 고민하는 의뢰인에게는 “이 사람이 인생의 전부가 아니에요”라며 현실적인 해답을 제시한다.1회 선공개 영상에서는 남자 측 외교관인 서장훈마저 두 손 두 발 들게 만든 의뢰인이 등장한다. 헬스트레이너인 남자 의뢰인이 여자 회원에게 고가의 명품 팔찌 선물을 받은 것. 여기에 의뢰인의 충격적인 행동들이 공개되자 서장훈은 첫 회부터 포기 선언을 한다고 해 관심을 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr