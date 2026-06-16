지난 15일 '닥터 섬보이' 5회가 방송됐다. / 사진=ENA

'닥터 섬보이' 6회 스틸이 공개됐다. / 사진제공=KT스튜디오지니

첫 키스를 한 '닥터 섬보이' 이재욱, 신예은이 변수를 겪는다.ENA 월화드라마 '닥터 섬보이' 측이 6회 방송을 앞두고 도지의(이재욱 분)와 육하리(신예은 분)의 키스 후일담을 담은 스틸을 공개했다.지난 방송에서는 도지의와 육하리의 관계가 새로운 전환점을 맞았다. 서로의 상처를 이해하고 위로하며 가까워진 두 사람은 마침내 서로에 대한 마음을 확인했다. 특히 방송 말미 이어진 키스는 연인으로 발전한 두 사람의 관계를 보여주며 설렘을 더했다.그런 가운데 도지의와 육하리의 한층 가까워진 모습이 눈길을 끈다. 서로를 바라보는 두 사람의 눈빛에서는 애정이 고스란히 느껴지고, 포옹을 나누는 육하리의 얼굴에는 미소가 번진다. 하지만 이내 놀란 표정을 짓는 육하리의 모습이 포착되며 궁금증을 더한다. 막 연애를 시작한 두 사람에게 어떤 일이 벌어진 것인지 관심이 쏠린다.편동 보건지소를 술렁이게 한 사건도 발생한다. 공개된 사진에는 분노한 현치연(홍민기 분)을 용주천(김윤우 분)과 황신혜(주인영 분)가 다급히 만류하는 모습이 담겨 궁금증을 자아낸다. 특히 황신혜의 한마디가 지소 분위기를 뒤흔든다고 해 궁금증을 더한다제작진은 "오늘(16일) 방송되는 6회에서는 편동도에 각종 비밀과 변수들이 찾아온다. 마음을 확인한 도지의와 육하리 앞에 나타날 변수가 무엇인지도 지켜봐 달라"고 전했다.'닥터 섬보이' 6회는 16일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr