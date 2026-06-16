박명수가 교통사고로 부상을 입었다. / 사진=텐아시아 DB

박명수가 교통사고로 부상을 입었다. / 사진제공=MBC에브리원

박명수가 에티오피아에서 부상을 입으며 촬영 중단 위기에 처한다.16일 오후 8시 30분 방송되는 MBC에브리원 예능 '위대한 가이드3'에서는 박명수가 에티오피아 여행 중 부상을 입는 상황이 발생한다.이날 박명수, 최다니엘, 이무진은 에티오피아 현지 버스 탑승한다. 버스에 탄 세 사람은 승객 밀도에 당혹감을 감추지 못한다. 입석 손님까지 가득 차 서로 무릎을 교차하고 포개진 채 초밀착 상태로 이동한다.곳곳이 움푹 파인 비포장도로를 달리며 온몸으로 전해지는 충격에 가만히 앉아 있기조차 힘든 고통이 이어진다. 박명수는 후일담으로 “실신할 정도로 힘들었다. 생전 처음 겪는 충격과 고통이었다”고 회상한다.버스가 도로 위를 질주하던 중 교통사고가 발생한다. 갑작스러운 상황에 삼형제는 물론 버스 안 현지인 승객들도 모두 당황하고, 이를 VCR로 지켜보던 에티오피아 출신 가이드 아유조차 가슴을 쓸어내리며 “이건 너무 위험하고 말도 안 되는 일”이라고 경악한다.예기치 못한 사고의 충격으로 인해 박명수가 부상을 입고 극심한 고통을 호소한다. 박명수는 결국 “더 이상은 못 참겠다”라고 외친다. 박명수가 당한 위험천만한 돌발 사고의 정체에 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr