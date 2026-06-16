박명수가 에티오피아에서 부상을 입으며 촬영 중단 위기에 처한다.
16일 오후 8시 30분 방송되는 MBC에브리원 예능 '위대한 가이드3'에서는 박명수가 에티오피아 여행 중 부상을 입는 상황이 발생한다.
이날 박명수, 최다니엘, 이무진은 에티오피아 현지 버스 탑승한다. 버스에 탄 세 사람은 승객 밀도에 당혹감을 감추지 못한다. 입석 손님까지 가득 차 서로 무릎을 교차하고 포개진 채 초밀착 상태로 이동한다. 곳곳이 움푹 파인 비포장도로를 달리며 온몸으로 전해지는 충격에 가만히 앉아 있기조차 힘든 고통이 이어진다. 박명수는 후일담으로 “실신할 정도로 힘들었다. 생전 처음 겪는 충격과 고통이었다”고 회상한다.
버스가 도로 위를 질주하던 중 교통사고가 발생한다. 갑작스러운 상황에 삼형제는 물론 버스 안 현지인 승객들도 모두 당황하고, 이를 VCR로 지켜보던 에티오피아 출신 가이드 아유조차 가슴을 쓸어내리며 “이건 너무 위험하고 말도 안 되는 일”이라고 경악한다.
예기치 못한 사고의 충격으로 인해 박명수가 부상을 입고 극심한 고통을 호소한다. 박명수는 결국 “더 이상은 못 참겠다”라고 외친다. 박명수가 당한 위험천만한 돌발 사고의 정체에 이목이 쏠린다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
16일 오후 8시 30분 방송되는 MBC에브리원 예능 '위대한 가이드3'에서는 박명수가 에티오피아 여행 중 부상을 입는 상황이 발생한다.
이날 박명수, 최다니엘, 이무진은 에티오피아 현지 버스 탑승한다. 버스에 탄 세 사람은 승객 밀도에 당혹감을 감추지 못한다. 입석 손님까지 가득 차 서로 무릎을 교차하고 포개진 채 초밀착 상태로 이동한다. 곳곳이 움푹 파인 비포장도로를 달리며 온몸으로 전해지는 충격에 가만히 앉아 있기조차 힘든 고통이 이어진다. 박명수는 후일담으로 “실신할 정도로 힘들었다. 생전 처음 겪는 충격과 고통이었다”고 회상한다.
버스가 도로 위를 질주하던 중 교통사고가 발생한다. 갑작스러운 상황에 삼형제는 물론 버스 안 현지인 승객들도 모두 당황하고, 이를 VCR로 지켜보던 에티오피아 출신 가이드 아유조차 가슴을 쓸어내리며 “이건 너무 위험하고 말도 안 되는 일”이라고 경악한다.
예기치 못한 사고의 충격으로 인해 박명수가 부상을 입고 극심한 고통을 호소한다. 박명수는 결국 “더 이상은 못 참겠다”라고 외친다. 박명수가 당한 위험천만한 돌발 사고의 정체에 이목이 쏠린다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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