노브레인 / 사진=록스타뮤직앤라이브

노브레인 / 사진=록스타뮤직앤라이브

노브레인 / 사진=록스타뮤직앤라이브

밴드 초록불꽃소년단이 밴드 노브레인의 데뷔 30주년을 기념하는 콜라보레이션 프로젝트의 두 번째 주자로 나선다.초록불꽃소년단이 참여한 프로젝트 음원 노브레인 30주년 Part.2 'Little Baby'는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정식 발매된다.초록불꽃소년단이 재해석한 'Little Baby'는 오랜 시간 대중에게 큰 사랑을 받아온 노브레인의 명곡을 리메이크한 곡이다. 원곡의 순수함과 따뜻한 감성과 초록불꽃소년단만의 투박하고 뜨거운 마음을 담아 새롭게 완성됐다.초록불꽃소년단은 "존경하는 선배님들의 음악인 만큼 큰 부담감도 있었지만 진심을 다해 작업했다"라며 "노브레인의 원곡을 사랑해 주셨던 분들과 이번에 새로 접하는 분들 모두에게 좋은 음악으로 다가갈 수 있기를 바란다"라고 전했다. 특히 음원과 함께 공개 예정인 'Little Baby' 뮤직비디오에는 노브레인과 크라잉넛, 레이지본이 카메오로 깜짝 출연할 예정이다.음원 발매에 앞서 노브레인은 지난 6월 13일 오후 6시 홍대 클럽 벤더(BENDER)에서 열린 단독 공연 '여전히 소란스럽게 Vol.1'을 티켓 오픈과 동시에 전석 매진시켰다. 노브레인은 연말 대규모 단독 콘서트까지 공연 규모를 점진적으로 확장할 계획이다.한편, 노브레인은 다양한 아티스트들과의 콜라보레이션 음원을 순차적으로 발표할 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr