서장훈이 '더 글로리' 촬영장을 방문해 흥분한다. / 사진제공= EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

'서장훈의 이웃집 백만장자'가 오는 17일 방송된다. / 사진제공= EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

'서장훈의 이웃집 백만장자'의 서장훈과 장예원이 '더 글로리'에 나온 장소를 발견하고 흥분한다. 600평 갤러리의 실제 주인이자 출판계 거물로 불리는 안종만이 책과 그림으로 일궈낸 성공 비결과 인생 철학도 조명한다.오는 17일 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에는 1990년대에 출판업으로 연 매출 최대 150억 원, 연간 100만 부 판매라는 기록을 세운 안종만이 출연한다.안종만은 1952년 아버지가 창립한 출판사를 이어받아 교과서와 사전, 각종 학술 도서를 비롯해 약 9천 종의 책을 펴내며 출판사의 황금기를 이끌었다. 현재는 그의 아들에게 가업이 이어져 75년 역사를 자랑하는 대한민국 대표 출판 명가의 전통을 이어가고 있다.안종만은 30년 동안 600점이 넘는 작품을 수집한 예술 애호가로 파주 출판 단지 1호 갤러리를 설립한 인물이다. 서장훈과 장예원은 파주 출판 단지 중심에 자리한 안종만의 갤러리를 직접 방문한다. 공간을 둘러보던 서장훈은 "어디서 많이 본 느낌인데?"라며 고개를 갸웃하고 장예원 역시 "왠지 낯이 익다"며 공감한다. 알고 보니 이곳은 화제의 드라마 '더 글로리'에서 주여정(이도현 분)의 집으로 등장했던 장소였다. 서장훈은 "송혜교 씨가 이야기하던 곳 아니냐"며 흥분한다.이어 세 사람은 본격적인 갤러리 탐방에 나선다. 높은 층고를 자랑하는 전시장에는 출판사 회장다운 취향이 고스란히 담긴 '책 그림' 컬렉션이 가득해 눈길을 끈다. 안종만은 30년간 모아온 소장품이 보관된 비밀 수장고를 공개한다.철통보안 속 숨겨진 공간에 들어선 서장훈은 끝없이 늘어선 캐비닛을 보고 "드라마 속 대기업이나 정부 주요 부서의 기밀문서를 보관하는 곳 같다"며 놀라워한다. 서장훈이 금고 문을 열자 바스키아와 앤디 워홀 등 세계적인 거장들의 작품을 단번에 알아본다. 하지만 안종만은 "제가 아끼는 작품은 따로 있다"는 의미심장한 말과 함께 두 사람을 또 다른 건물로 안내한다. 출연진의 입을 떡 벌어지게 한 보물은 방송을 통해 확인할 수 있다.'서장훈의 이웃집 백만장자'는 매주 수요일 오후 9시 55분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr