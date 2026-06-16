공개 열애 중인 배우 톰 홀랜드와 젠데이아 콜먼 /사진=텐아시아DB

공개 열애 중인 배우 톰 홀랜드와 젠데이아 콜먼 /사진=텐아시아DB

최근 결혼설에 휩싸인 할리우드 스타 톰 홀랜드와 젠데이아가 레드카펫에 나란히 등장했다.톰 홀랜드와 젠데이아는 15일(현지시간) 스페인 마드리드에서 열린 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 포토콜 행사에 참석했다. 이들이 함께 공식 행사에 모습을 나타낸 것은 2021년 12월 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 프리미어 이후 약 4년 6개월 만이다.이날 젠데이아는 검은색 드레스를 착용해 우아한 매력을 뽐냈다. 짧은 헤어스타일과 각종 악세서리를 더해 세련된 분위기를 완성했다. 톰 홀랜드 역시 검은색 수트에 빨간색 셔츠를 매치했다. 검은색 넥타이까지 착용한 그는 젠데이아와 자연스럽게 어우러지는 커플룩을 연출하며 눈길을 끌었다.앞서 톰 홀랜드와 젠데이아는 지난 3월 열린 '2026 액터 어워즈'를 계기로 결혼설에 휩싸였다. 당시 젠데이아의 스타일리스트는 외신과의 인터뷰에서 "결혼식은 이미 치러졌다. 당신들은 그 순간을 놓쳤을 뿐"이라고 말해 화제를 모았다.이어 젠데이아가 루이비통 패션쇼에 다이아몬드 약혼 반지 대신 심플한 금반지를 착용하고 등장하면서 결혼설은 더욱 확산됐다. 일부 팬들은 두 사람이 이미 비공개 결혼식을 올린 것 아니냐는 추측을 내놓았지만 양측은 별다른 입장을 밝히지 않고 있다.한편 톰 홀랜드와 젠데이아는 2016년 영화 '스파이더맨: 홈커밍'을 통해 처음 인연을 맺었다. 이후 10년 가까이 사랑을 이어오며 할리우드를 대표하는 커플로 많은 사랑을 받고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr