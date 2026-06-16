김도훈이 허남준과 찐친 케미를 보여줬다. / 사진=텐아시아DB

김도훈이 허남준과 찐친 케미를 보여줬다. / 사진=김도훈 SNS

배우 김도훈이 허남준을 향한 남다른 애정을 보여줬다.김도훈은 지난 15일 자신의 SNS에 허남준이 출연하는 tvN 예능프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭' 예고 영상을 공유했다.공개된 영상에는 우산을 든 채 카메라를 응시하는 허남준의 모습이 담겼다. 허남준은 장미를 들고 치명적인 표정을 지으며 이목을 끌었다.이에 김도훈은 재치 있는 지적질을 이어가 웃음을 안겼다. 그는 "왜 비가 안 오는데 우산을 쓰고 있으며, 왜 혀를 낼름거리며, 왜 장미향을 맡는데 코가 아닌 입으로 가져가는 거며 이해는 안 되지만 아무튼 사랑해. 멋드러진다"라며 허남준을 향한 애정을 표현했다.한편 허남준과 김도훈은 지난 2024년 방송된 ENA 드라마 '유어 아너'에서 함께 호흡을 맞추며 인연을 맺었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr