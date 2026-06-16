전현무가 월드컵 응원을 위해 멕시코를 찾았다./사진제공=JTBC

전현무가 월드컵 응원을 위해 멕시코를 찾았다./사진제공=JTBC

JTBC '톡파원 25시'가 2026 FIFA 북중미 월드컵 현장으로 향한다.오는 22일 오후 8시 50분 방송되는 '톡파원 25시'에서는 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 체코의 경기를 직접 보기 위해 멕시코 과달라하라를 찾은 전현무, 양세찬의 월드컵 직관기가 공개된다.약 20시간의 비행 끝에 현지에 도착한 두 사람은 멕시코 톡파원과 함께 FIFA 팬페스트를 찾는다. 2002 한일 월드컵 당시 광화문 거리 응원을 본떠 만들었다는 FIFA 공식 행사인 만큼, 현장에는 전 세계 축구 팬들이 모여 뜨거운 열기를 뿜어낸다.경기장에서는 반가운 만남도 이어진다. 세 사람은 응원석에서 권은비와 에스파 카리나, 윈터를 만나 승리의 기운을 나눈다. 경기 종료 후에는 JTBC 해설위원 박지성을 만나 멕시코전 전망과 관전 포인트를 듣는다.스튜디오에는 전 국가대표이자 축구 해설위원으로 활약 중인 박주호가 출연한다. 그는 체코전 리뷰부터 향후 대표팀 전망까지, 월드컵 출전 경험이 있는 국가대표 출신의 시선으로 깊이 있는 분석을 전한다.한편, 전현무는 KBS 메인 캐스터로 2026 FIFA 북중미 월드컵 중계를 맡게 됐다. 그러나 앞서 중계권 협상이 지연됨에 따라 JTBC 예능에서도 응원을 나가는 모습이 담기게 됐다. 현재 월드컵 중계는 KBS, JTBC에서만 방송됨에 따라 치열한 시청률 경쟁이 이뤄지고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr