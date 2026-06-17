'골 때리는 그녀들'이 치열한 승부를 예고했다. / 사진제공=SBS
'골 때리는 그녀들'이 치열한 승부를 예고했다. / 사진제공=SBS
육상선수 김민지가 '골 때리는 그녀들'에서 독보적인 질주를 선보인다.

오는 17일 방송되는 '골(Goal) 때리는 그녀들'(이하 '골때녀')에서는 제1회 '골 때리는 체육대회'가 펼쳐진다.
'골 때리는 그녀들'이 체육대회로 다양한 볼거리를 예고했다. / 사진제공=SBS
'골 때리는 그녀들'이 체육대회로 다양한 볼거리를 예고했다. / 사진제공=SBS
어린 시절 추억을 소환하는 운동회 콘셉트의 경기장은 입장부터 선수들의 동심을 자극했다. 기존 '골림픽'보다 확장된 스케일에 출연진은 "학창 시절 운동회에 온 것 같다"며 설레는 마음을 나타낸다.

경기장 한편에는 추억의 뽑기와 오재미 게임 등 옛 운동회를 연상케 하는 놀이가 마련됐다. 특히 오재미 게임 1등 상품으로 대형 잉어 엿이 소개되자 선수들은 본 경기 못지않은 승부욕을 발휘해 예상 밖의 경쟁을 펼쳤다.

체육대회의 첫 종목은 100m 달리기다. 경기에는 '골림픽 1·2대 스프린터' 사오리와 허경희를 비롯해, 이유정, 제이 등 쟁쟁한 우승 후보들이 출전해 시작부터 치열한 레이스를 예고한다. 여기에 '현역 육상선수' 김민지가 독보적인 질주를 선보여 모두의 감탄을 자아낸다.

100m 달리기를 시작으로 '골때녀' 최초로 선보일 핸드볼, 8:8 축구와 운동회 필수 종목인 8인 9각 등 다양한 종목으로 한층 풍성해진 볼거리가 준비됐다. 과연 축구장을 벗어난 필드 위 승부사들이 어떤 활약을 펼칠지 기대가 모인다.

'골때녀'는 매주 수요일 오후 9시에 방송된다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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