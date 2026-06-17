'골 때리는 그녀들'이 치열한 승부를 예고했다. / 사진제공=SBS

'골 때리는 그녀들'이 체육대회로 다양한 볼거리를 예고했다. / 사진제공=SBS

육상선수 김민지가 '골 때리는 그녀들'에서 독보적인 질주를 선보인다.오는 17일 방송되는 '골(Goal) 때리는 그녀들'(이하 '골때녀')에서는 제1회 '골 때리는 체육대회'가 펼쳐진다.어린 시절 추억을 소환하는 운동회 콘셉트의 경기장은 입장부터 선수들의 동심을 자극했다. 기존 '골림픽'보다 확장된 스케일에 출연진은 "학창 시절 운동회에 온 것 같다"며 설레는 마음을 나타낸다.경기장 한편에는 추억의 뽑기와 오재미 게임 등 옛 운동회를 연상케 하는 놀이가 마련됐다. 특히 오재미 게임 1등 상품으로 대형 잉어 엿이 소개되자 선수들은 본 경기 못지않은 승부욕을 발휘해 예상 밖의 경쟁을 펼쳤다.체육대회의 첫 종목은 100m 달리기다. 경기에는 '골림픽 1·2대 스프린터' 사오리와 허경희를 비롯해, 이유정, 제이 등 쟁쟁한 우승 후보들이 출전해 시작부터 치열한 레이스를 예고한다. 여기에 '현역 육상선수' 김민지가 독보적인 질주를 선보여 모두의 감탄을 자아낸다.100m 달리기를 시작으로 '골때녀' 최초로 선보일 핸드볼, 8:8 축구와 운동회 필수 종목인 8인 9각 등 다양한 종목으로 한층 풍성해진 볼거리가 준비됐다. 과연 축구장을 벗어난 필드 위 승부사들이 어떤 활약을 펼칠지 기대가 모인다.'골때녀'는 매주 수요일 오후 9시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr