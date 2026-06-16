배우 엄태웅의 아내가 근육으로 가득한 몸매를 과시하고 있다. / 사진=윤혜진 SNS

배우 엄태웅의 아내이자 발레리나 윤혜진이 근육으로 가득한 몸매를 과시했다.윤혜진은 지난 15일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 윤혜진이 밴드를 활용해 몸을 풀어주고 있는 모습. 이 과정에서 등과 팔 라인에 잡힌 근육들이 부각돼 눈길을 끌었다.이를 본 누리꾼들은 "등 근육에 화가 많이 나셨네요", "마른 줄만 알았는데 다 근육이었어요?" 등 믿기지 않는다는 반응을 보였다.윤혜진은 국립발레단 수석무용수와 모나코 몬테카를로 발레단에 몸담았던 경력이 있다. 그는 오는 8월 8일 강동 아트센터에서 오랜만에 공연을 펼친다.한편 윤혜진은 2013년 엄태웅과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 딸은 지난 3월 선화예술중학교에 입학했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr