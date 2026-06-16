사진제공=(주)리웨이뮤직앤미디어

'페트 드 라 뮈지크+ 2026 콘퍼런스'가 마지막 프로그램을 진행한다.'페트 드 라 뮈지크+ 2026 콘퍼런스'(이하 'FDM+')의 마지막 프로그램이 오는 22일 서울 마포구 틸라 그라운드에서 열린다. 이날 행사에서는 '전자음악씬의 여성들: 클럽문화를 다시 쓰다'와 '산업 속 AI와 저작권: 통제, 창작, 그리고 가치의 미래'를 주제로 한 두 개의 세션이 진행되며, 연사와 참가자들이 자유롭게 교류하는 네트워킹 시간도 마련된다.첫 번째 세션인 '전자음악씬의 여성들: 클럽 문화를 다시 쓰다'에서는 여성들의 클럽 공연 환경과 활동을 조명한다. 클럽, 기획사, 페스티벌 등 음악 산업 전반의 구조를 살펴보고 한국과 프랑스의 음악 산업 생태계를 비교·분석하며, 양국의 우수 사례와 향후 방향성에 대한 이야기를 나눈다.해당 세션에는 CJ문화재단 민희경 부대표를 비롯해 아티스트 겸 프로듀서 하임(haihm), DJ 오성은, 포스처 클럽(Posture Club) 설립자 알렉시스 레제(Alexis Leger)가 연사로 참여한다. 진행은 DJ 겸 프로듀서 오리안 데소(Oriane Dessaux)가 맡는다.두 번째 세션인 '음악 산업 속 AI와 저작권: 통제, 창작 그리고 가치의 미래'에서는 AI 기술 발전에 따른 아티스트의 권리와 저작권 문제를 다룬다. 노느니특공대 대표이자 프로듀서 및 작곡가 김형석, 오디오 퓨처(Audio Future) 파운더 안토냉 마를리에(Antonin MARLIER), 한국저작권위원회 박인기 부장, 리웨이뮤직앤미디어 이지형 대표가 연사로 참여'FDM+' 참가 신청은 사전 예약제로 운영한다. 프랑스 대사관 문화과 공식 홈페이지를 통해서 신청할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr