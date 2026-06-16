'차박로드'가 대한민국 축구의 암흑기를 조명한다. / 사진제공=JTBC

'차박로드' 출연진이 독일전 승리 비하인드를 공개한다. / 사진제공=JTBC

전 축구선수 최용수, 박주호, 구자철이 '차박로드'에서 한국 축구가 지나온 아픈 시간을 돌아본다.16일 방송되는 JTBC 2026 FIFA 북중미 월드컵 특집 예능 '차박로드'에서는 최용수, 박주호, 구자철이 출연해 대한민국 축구의 희로애락을 진솔하게 풀어낸다.출연진은 2014 브라질 월드컵과 2018 러시아 월드컵까지 이어진 한국 축구의 부진을 되짚는다. 연이은 조별리그 탈락과 거듭된 비판 속에서 선수들이 느꼈던 부담감을 털어놓는다. 또 국가대표라는 이름이 지닌 무게를 생각해 본다.하지만 위기 속에서도 한국 축구는 기적을 만들어냈다. 2018 러시아 월드컵 조별리그 최종전에서 전 세계를 놀라게 했던 독일전 승리의 비하인드를 공개하며 '카잔의 기적'을 되살린다. 당시 현장을 누볐던 선수들이 직접 전하는 생생한 이야기와 미처 알려지지 않았던 뒷이야기도 공개된다.'차박로드'는 북중미 월드컵 개최국 중 하나이자, 대한민국 조별리그가 펼쳐지고 있는 멕시코로 향한다. 월드컵 열기로 가득한 현지의 생생한 분위기와 함께 월드컵을 더욱 흥미롭게 즐길 수 있는 다양한 이야기를 공개할 예정이다.'차박로드' 2회는 16일 밤 11시 20분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr