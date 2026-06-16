홍진경이 공식 행사에서 발언하고 있는 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

홍진경이 파리에서의 자유로운 일상을 공개했다. / 사진='공부왕찐천재 홍진경' 유튜브 영상 캡처

30년 만에 파리 패션쇼 런웨이를 성공적으로 마친 방송인 홍진경이 파리 현지에서 즐긴 일상을 공유했다.지난 15일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '30년 만에 파리 패션쇼 데뷔한 홍진경이 후회 없이 제대로 노는 법'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 MBC '소라와 진경' 촬영을 마친 후 파리에서 시간을 보내는 홍진경의 모습이 담겼다.홍진경은 최근 모델계의 변화한 트렌드에 대해 언급했다. 그는 "과거에는 10대 모델들만 썼고 20대 후반만 돼도 나이 먹었다고 했었다. 지금은 나이 지긋하신 분들도 오디션을 본다"며 "나이가 있어도 그 사람만의 고유한 분위기가 있으면 디자이너들이 픽(Pick)하는 시대가 됐다"고 말했다.홍진경은 식사를 마친 뒤 파리의 빈티지 숍도 방문했다. 하지만 이내 제품들의 가격을 보고 입을 다물지 못했다. 그는 마음에 드는 빈티지 가구를 확인한 뒤 "7만 4000유로(약 1억 1000만 원)라고 써 있는데 이게 얼마냐"고 말했다. 제작진이 "1억이 넘는 거다"고 답하자 홍진경은 "왜 시장에서 1억 원짜리를 파느냐"고 황당해했다.알고 보니 해당 가게는 유명 작가들의 작품을 모아둔 갤러리에 가까운 곳이었다고. 다른 가구들도 모두 고가라는 사실을 알게 된 홍진경은 "가격이 좋지 않다"며 서둘러 자리를 뜨는 모습을 보였다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr