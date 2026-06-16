최유정/ 사진=텐아시아 DB

최유정 타이틀 포스터 / 사진 제공=판타지오

가수 최유정이 약 4년 만에 솔로 활동에 나선다.최유정은 오는 30일 오후 6시 두 번째 솔로 싱글 앨범 'Perfect Target'(퍼펙트 타깃)을 발매한다. 이는 2022년 9월 첫 솔로 싱글 'Sunflower'(선플라워) 이후 약 4년 만의 솔로 활동이다.컴백에 앞서 소속사 판타지오는 지난 15일 공식 SNS를 통해 'Perfect Target'의 타이틀 포스터를 공개했다. 포스터에는 핑크색 침실을 배경으로 리본 장식 소품과 비즈 등이 배치됐다. 앨범명 'Perfect Target'은 키치한 스타일의 레터링으로 표현됐다.최유정은 그룹 위키미키 활동과 더불어 솔로 가수로 활동해 왔다. 그룹 활동 종료 이후에도 뮤지컬 등으로 대중과 만났다. 최근에는 프로젝트 그룹 아이오아이(I.O.I) 재결합 활동에 참여해 신곡 '갑자기'를 발표했으며, 데뷔 10주년 기념 콘서트 투어 'LOOP'를 진행 중이다.'Perfect Target'은 아이오아이 활동 이후 선보이는 첫 솔로 음반이다. 아이오아이 재결합 활동으로 화제성을 확보한 직후, 오랜만에 솔로 활동에 나선다는 점이 눈길을 끈다. 그룹 활동으로 모인 관심이 개인 활동으로 이어질 수 있을지 주목된다.최유정의 두 번째 솔로 싱글 앨범 'Perfect Target'은 오는 30일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr