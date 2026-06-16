이승철 / 사진=텐아시아 DB

배우 류승수가 '신랑수업2'의 게스트로 출연한다. / 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

배우 류승수가 '신랑수업2'의 게스트로 출연한다.18일 밤 10시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 '스튜디오 멘토군단' 이승철-탁재훈-송해나와 '학생' 서준영-김요한이 모인 가운데, 류승수가 게스트로 출연한다.이날 류승수는 "'신랑수업2'에 친한 지인들이 많이 나와서 아주 재미있게 보고 있는데, 양호 선생님 자리가 빈 것 같더라"며 "학생들의 상처와 아픔을 제가 치료해줄 수 있다"고 자신만만한 태도를 보인다. 이승철은 "오늘 활약에 따라 양호실이 생길지도 모르겠다"며 반긴다.잠시 후, 류승수는 서준영의 데이트 현장이 공개되자 참견에 나선다. 그는 "제가 서준영의 보호자로 나왔다. (데이트 현장을) 잘 참관하도록 하겠다"며 의욕을 보인다. 그러더니 그는 대뜸 서준영에게 "아직 여성에 대한 애티튜드가 '풋사과' 같다", "(호감을) 잘 쌓아놨다가 한 방에 와르르 무너지는 스타일이다. 환자 상태가 '중환자'다"라며 쓴소리를 한다.이승철 역시 "서준영에게 '꼰대' 기질이 있는 것 같다"라고, 앞서 기상캐스터 정재경에게 데이트 도중 말실수를 했던 것을 지적한다. 서준영은 "부모님도 그 방송을 보고 '우리가 널 그렇게 키웠냐'며 한 소리 하셨다"며 "오늘 데이트에서는 완전히 달라진 모습을 보여줄 수 있다"며 각오를 드러낸다.한편 채널A '신랑수업2' 14회는 18일 밤 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr