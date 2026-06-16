고은아, 제주를 블랙으로 물들여…슬리브리스 톱이 찰떡

배우 고은아가 제주도 여행 근황을 공개했다.고은아는 최근 자신의 SNS를 통해 제주에서의 일상을 담은 사진을 게재했다.공개된 사진 속 고은아는 한 베이커리 앞에서 여유로운 포즈를 취하며 여행을 만끽하고 있다.사진 속 고은아는 블랙 슬리브리스 톱에 연청 데님 팬츠를 매치한 편안한 스타일링으로 시선을 끈다. 자연스럽게 흐트러진 단발 헤어와 선글라스는 꾸미지 않은 듯 세련된 분위기를 더했다.특히 무릎 부분이 과감하게 찢어진 와이드 데님과 투명한 소재의 퍼플 백이 포인트 역할을 하며 자유분방한 여행 감성을 완성했다. 화려한 꾸밈보다 편안함을 선택한 모습에서 제주 특유의 느긋한 분위기가 고스란히 전해진다.현재 고은아는 그룹 엠블랙 미르와 함께 유튜브 채널 '방가네'를 운영하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr