/Youtube channel 'garamonly'

그룹 르세라핌 멤버로 데뷔한 이후 학교폭력 의혹으로 팀을 떠났던 김가람이 약 4년 만에 연기자로 변신한다.연예 기획사 매니지먼트 구는 16일 "김가람의 유튜브 활동을 꾸준히 지켜보며 배우로서의 성장 가능성과 성실한 태도에 깊은 인상을 받았다"며 "자신의 꿈을 이루기 위해 매일같이 노력하고 발전해 나가는 모습이 전속계약을 결정하게 된 중요한 계기가 됐다"고 전했다.회사 측은 "연기 실력 향상을 위해 꾸준한 훈련과 연구를 이어오고 있고, 짧은 기간 동안 눈에 띄는 성장세를 보이고 있다"며 "영어와 일본어 학습에 꾸준히 시간을 투자하고 기타 연주 역시 독학으로 익혀 나가는 등 새로운 분야에 대한 도전과 배움을 멈추지 않고 있다"고 덧붙였다.다만 소속사 측의 공식 입장에는 과거 발생했던 학교폭력 논란이나 학교폭력대책자치위원회 조치에 관한 언급은 포함되지 않았다.김가람은 2022년 4월 르세라핌 데뷔 티저가 공개된 직후 과거 학폭 가해 주장이 제기되며 도마 위에 올랐다. 이후 학교폭력대책자치위원회 심의에서 가해 학생으로 분류되어 5호 처분을 받은 사실이 드러났다. 5호 처분은 1호부터 9호까지 구성된 단계적 조치 중 다섯 번째에 해당하며, '학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 또는 심리치료'를 받도록 규정되어 있다.당시 김가람 측은 "누군가를 때리거나 폭력을 가한 적이 없다"며 의혹을 부인했으며, 소속사 역시 "오히려 피해자"라는 취지의 답변을 내놓았다. 하지만 심의를 통해 5호 조치를 부여받은 이력 자체는 변함없다는 비판이 잇따랐다.결국 김가람은 데뷔한 지 19일 만에 공식 활동을 중단했고, 같은 해 7월 소속사 하이브 및 쏘스뮤직과의 전속계약 관계를 종료했다. 그 뒤로 르세라핌은 추가 구성원 없이 5인 체제로 활동을 지속했다.김가람은 지난해 6월 또 다른 매니지먼트사와의 계약 체결설이 불거지기도 했으나, 당시 해당 업체 측은 "미팅은 했으나 계약하지 않기로 했다"며 선을 그었다. 이후 김가람은 지난 3월 개인 유튜브 채널을 개설했으며, 해당 채널은 개설 직후 이용자가 몰리며 구독자 수 16만 명을 돌파했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr