'연애실험실'이 6월 17일 공개된다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 새 예능 '연애실험실'(연출 이진주, 강유민)이 공개를 하루 앞두고 프로그램의 차별화된 매력을 전했다. 연출을 맡은 이진주 CP와 관찰자 주헌, 찰스엔터는 기존 연애 예능과 다른 구성과 빠른 전개를 강점으로 꼽았다. 다양한 연애 상황을 실험 형식으로 풀어낸 '연애실험실'이 어떤 반응을 얻을지 관심이 쏠린다.17일 첫 공개되는 넷플릭스 일일 예능 '연애실험실'은 예측하기 어려운 돌발 상황 속에 놓인 참가자들의 감정 변화를 관찰하는 연애 실험 예능이다. 다양한 주제와 형식을 실험적으로 선보이는 프로그램으로, 기존 연애 예능과 차별화된 구성을 예고하고 있다.이진주 CP는 "'환승연애' 시리즈와 '연애남매'가 하나의 주제를 긴 호흡으로 따라가는 구조였다면, '연애실험실'은 다양한 주제를 짧은 호흡으로 풀어내는 옴니버스 형식"이라며 차별점을 설명했다. 이어 "실험실이라는 제목 아래 다양한 아이디어에 도전해보고 싶었다"며 "제목은 '연애실험실'이지만 제작진 입장에서는 '연프 실험실'과도 같다. 여러 형태의 연애 예능을 시도해보겠다는 마음으로 만들고 있다"고 밝혔다.앞서 연애 리얼리티 프로그램을 즐겨 보지 않는다고 밝혔던 몬스타엑스 주헌은 관찰자로 참여하며 느낀 매력을 전했다. 그는 "'실험'이라는 단어가 주는 궁금증과 흥미가 가장 큰 매력"이라며 "상상 속에서만 가능했던 상황들이 실제로 구현되고, 결과를 누구도 예측할 수 없다는 점이 몰입하게 만들었다"고 말했다.이진주 CP의 신작이라는 이유만으로 출연을 결정했다는 크리에이터 찰스엔터는 "기존 연애 예능의 장점은 살리면서 아쉬운 부분은 보완한 프로그램"이라고 평가했다. 이어 "매회 실험 주제가 달라 다음 이야기가 궁금해지고, 전개도 빠르다. 불필요한 장면을 줄이고 핵심만 담아낸 연애 예능"이라고 소개했다.이처럼 '연애실험실'은 새로운 형식의 연애 관찰 예능으로 시청자들을 만날 예정이다. '연애실험실'은 17일 오전 11시 넷플릭스를 통해 1, 2회가 동시 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr