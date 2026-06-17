배우 조보아의 화보 비하인드 컷이 공개됐다./사진제공=빌리언스

배우 조보아의 화보 비하인드 컷이 공개됐다./사진제공=빌리언스

배우 조보아의 화보 비하인드 컷이 공개됐다.소속사는 16일 조보아의 화보 촬영 현장을 담은 비하인드 사진을 공개했다. 지난해 10월 현직 상담심리사와 결혼한 조보아는 올해 2월 아들을 출산한 뒤에도 변함없는 비주얼과 건강한 매력을 자랑했다.공개된 사진 속 조보아는 내추럴한 묶음 머리와 편안한 홈웨어 차림으로 맑고 투명한 분위기를 자아냈다. 특유의 깊은 눈망울과 자연스러운 미소로 사랑스러운 매력을 더했고, 편안한 스타일링도 자신만의 분위기로 소화했다.또 다른 컷에서는 상반된 분위기를 선보였다. 긴 생머리에 블랙 오피스룩을 매치해 시크한 이미지를 완성했고, 쇼핑백을 든 채 환하게 웃는 모습으로 긍정적인 에너지를 전했다.촬영 현장에서 조보아는 콘셉트에 따라 다양한 표정과 포즈를 선보이며 프로페셔널한 면모를 보였다는 후문이다. 맑고 청순한 무드부터 도회적인 분위기까지 자연스럽게 오가며 폭넓은 매력을 자랑했다.조보아는 지난해 공개된 넷플릭스 시리즈 '탄금'에서 심재이 역을 맡아 섬세한 감정 연기를 펼쳤다. 연기와 비주얼, 건강한 이미지로 꾸준히 사랑받아온 조보아가 이번 화보를 통해 또 다른 매력을 선보이며 향후 행보에도 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr