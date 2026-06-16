유튜버 '미스터비스트'가 세계 최초로 5억 구독자를 돌파했다. / 사진=유튜브 채널 '미스터 비스트'

유튜버 미스터 비스트(MrBeast)가 전 세계 최초로 유튜브 구독자 5억 명을 돌파했다.지난 15일(현지시간) 미스터 비스트는 자신의 유튜브 계정에 "All the YouTube Play Buttons(유튜브 플레이 버튼 총정리)"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.사진 속 미스터 비스트는 실버 버튼(구독자 10만 명), 골드 버튼(100만 명), 다이아몬드 버튼(1000만 명), 레드 다이아몬드 버튼(1억 명) 등 역대 유튜브 플레이 버튼이 전시된 공간에서 포즈를 취하고 있다.특히 최근 5억 명 구독자 달성 이후 받은 커스텀 플레이 버튼을 들고 있어 눈길을 끈다. 현재 유튜브가 공식적으로 제공하는 플레이 버튼은 1억 구독자 달성 시 수여되는 레드 다이아몬드 버튼까지다. 해당 플레이 버튼은 미스터 비스트의 공식 로고 디자인을 바탕으로 특별 제작된 모습이다.1998년생인 미스터 비스트는 2012년 유튜브 활동을 시작했다. 한 달 동안 금식하기, 100일 동안 원 안에서 생활하기, 북극에서 7일간 생존하기 등 챌린지 콘텐츠로 세계적인 인기를 얻었다. 또한 그는 2024년 미국 시사주간지 타임(TIME)의 표지를 장식하기도 했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr