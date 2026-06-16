황신혜, 신계숙, 양정아가 식습관부터 관심사까지 서로 다른 모습을 보인다. /사진제공=KBS

황신혜, 신계숙, 양정아가 식습관부터 관심사까지 서로 다른 모습을 보인다. /사진제공=KBS

황신혜, 신계숙, 양정아가 식습관부터 관심사까지 서로 다른 모습을 보인다.오는 17일 방송되는 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 식습관부터 취향까지 정반대인 싱글즈의 하루가 공개된다.싱글즈는 같이 살이의 첫 아침을 맞는다. 황신혜는 매일 아침 빼놓지 않고 챙겨 마시는 레몬 물 루틴과 함께 레몬을 활용한 자신만의 뷰티 팁을 공개하며 여배우의 관리 비결을 전수한다.첫 아침 식사 자리에서는 세 사람의 서로 다른 식습관이 공개된다. 서양식 아침을 즐기는 황신혜와 한식파 신계숙, 간단한 식사를 선호하는 양정아까지, 각양각색의 세 사람이 어떤 방식으로 생활 루틴을 맞춰갈지 관심이 모인다.세 사람은 포천의 명승지 ‘화적연’으로 나들이를 떠난다. 아름다운 절경을 배경으로 피크닉을 즐기던 가운데, 자연스럽게 첫날밤 이야기가 화제에 오른다. 신계숙은 직접 목격한 황신혜와 양정아의 잠버릇을 생생하게 전한다. 이어 본격적인 장보기를 위해 회의에 돌입한 세 사람은 한정된 예산 안에서 필수 물품을 정하기 위해 머리를 맞댄다. 그러나 각자의 우선순위가 엇갈리며 뜻밖의 신경전이 벌어진다.이후 황신혜와 양정아는 레트로 감성이 가득한 옷 가게를 발견하고 쇼핑에 흠뻑 빠진다. 패션에 큰 관심이 없는 신계숙은 "여배우들과 사는 삶은 아주 힘들어"라며 지친 기색을 표한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr