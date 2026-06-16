'취사병 전설이 되다'에서 강성재 역을 맡은 박지훈 / 사진=티빙

'취사병 전설이 되다'에서 강성재 역을 맡은 박지훈 / 사진=티빙

배우 박지훈이 '취사병 전설이 되다'에서 위기를 맞았다.박지훈은 지난 15일 방송된 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다' 11회에서 강성재로 분해 강림 소초의 명예를 걸고 사단장배 군 급식 요리 대회에 참가했다.이날 박지훈은 강성재의 성장한 모습을 안정적으로 그려냈다. 대회 과정에서 이어진 견제에도 흔들리지 않는 모습을 보였고, 동료들과 힘을 모아 요리를 완성해 나가는 과정에서는 한층 성숙해진 강성재의 면모를 보여줬다.강성재는 사단장배 요리 대회 1라운드에서 소초원들과 힘을 합쳐 공동 1위를 차지했다. 그러나 1대 1 개인전이 시작되자 '요리사 상태창'이 갑작스럽게 소멸했고, 그동안 의지해왔던 스킬과 레시피까지 모두 잃게 되면서 새로운 국면을 맞았다. 상태창에 의존해왔던 강성재가 위기를 극복하고 요리 대회를 마무리할 수 있을지 관심이 쏠린다.'취사병 전설이 되다' 마지막 회는 16일 오후 8시 50분 티빙과 tvN에서 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr