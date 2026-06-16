박지연이 명대사를 활용한 영상편지로 웃음을 안겼다. / 사진='넷플릭스 코리아' 유튜브 캡쳐

'참교육'이 넷플릭스 '글로벌 TOP10 비영어권 쇼' 부문 1위를 달성했다. / 사진='넷플릭스 코리아' 유튜브 캡쳐

'참교육'의 극성 학부모 분한 배우 박지연이 김무열에게 영상 편지를 보냈다.지난 15일 넷플릭스 코리아 공식 유튜브 채널에는 '빌런들의 나화진을 향한 감사 인사'라는 제목의 쇼츠가 공개됐다. 작품 속 빌런들이 출동해 나화진(김무열 분) 감독관에게 영상 편지를 남겼다.우진 엄마로 강렬한 인상을 남겼던 박지연은 "감독관님, 저 우진 엄마예요"라고 인사를 건넸다. 이어 그는 "이제 애 아빠도 화를 안 내요"라고 말해 웃음을 자아냈다. '참교육'에서 많은 이의 공분을 샀던 대사 "애 아빠가 화가 많이 났어요"를 재치 있게 패러디한 것이다.박지연은 "바쁠 텐데 건강 잘 챙기면서 일하세요"라며 "안 그러면 자존감 떨어지니까요"라며 명대사를 사용해 끝까지 웃음을 안겼다. 이에 김무열은 "우진 어머님 자존감 떨어지지 마시고요. 저 아직 현직이고요"라고 답했다.'참교육'은 지난 5일 넷플릭스에 공개됐다. 공개 이후 사흘간 640만 시청 수를 기록하며 넷플릭스 '글로벌 TOP10 비영어권 쇼' 부문 1위를 달성했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr