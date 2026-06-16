"회사도 쉬라고 했는데"…엔믹스 설윤, 무대 위 통증으로 결국 눈물

사진=온라인 플랫폼 X 갈무리

그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 월드투어 일정 도중 허리 통증으로 눈물을 보이는 모습이 포착됐다.최근 SNS를 비롯해 여러 인터넷 커뮤니티 공간에는 "눈물 흘리며 무대 오른 설윤"이라는 제목의 영상물과 게시글이 공유돼 주목을 받았다. 해당 영상물에 따르면 설윤은 최근 열린 월드투어 무대에 나섰지만 극심한 허리 통증을 겪었다. 현장 영상에는 공연 진행 중 허리 부위를 짚거나 거동을 조심하는 장면이 담겼다. 영상 속 설윤은 공연을 이어 나가면서도 결국 눈물을 보였다. 공연이 마무리된 이후 온라인상에는 "무리하지 않았으면 좋겠다", "건강이 최우선이다", "충분히 쉬고 회복하길 바란다" 등 걱정 어린 팬들의 반응이 이어졌다.이후 설윤은 팬 전용 소통 애플리케이션을 통해 직접 본인의 상태를 공유했다. 설윤은 "어제 드레스 리허설 때 무리했는지 그때부터 좀 아프더라. 그래서 파스 붙이고 약 먹고 잤는데 자고 일어나니까 아주 조금 더 심해졌다"라고 당시 정황을 언급했다. 이어 그는 "말씀드리고 레이저 치료랑 막 이것저것 치료받고 왔다. 회사도 병원도 쉬면 좋을 것 같다고 했는데, 내가 무대 조금이라도 하고 싶었다"라며 무대 참여에 대한 본인의 의지가 있었음을 밝혔다.또한 병원 진료 과정에 대해서는 "엎드려서 주사 맞았는데 침대가 눈물 범벅이 됐다. '죄송합니다' 하면서 휴지 주신 걸로 침대 벅벅 닦았는데, 간호사 분들이 '괜찮아요. 다들 우세요'라고 했다"라는 일화를 기술했다. 이 같은 소식이 알려지자 팬들은 "얼마나 아팠으면 눈물이 났겠냐", "무대도 중요하지만 건강부터 챙겼으면 좋겠다", "책임감이 강해서 더 마음이 아프다" 등의 반응을 보였다.한편, 엔믹스는 지난 13일 방콕 공연을 시작으로 싱가포르, 가오슝, 홍콩, 도쿄 등 아시아 5개 지역에서 데뷔 후 첫 번째 월드투어 'EPISODE 1: ZERO FRONTIER'(에피소드 1: 제로 프론티어) 일정을 이어갈 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr