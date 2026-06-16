노홍철이 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

'스님과 손님'의 마지막 여정이 공개된다. / 사진제공=SBS '스님과 손님'

'스님과 손님' 법륜스님과 함께한 인도 여정이 마무리된다.16일 방송되는 SBS '법륜로드 : 스님과 손님'(이하 '스님과 손님')에서는 각자의 방식으로 인도를 경험하는 손님들의 자유여행기가 공개된다.노홍철, 이상윤, 이주빈, 이기택, 우찬은 남은 시간 동안 각자 여행을 해보자는 법륜스님의 제안에 따라 인도 콜카타 자유여행에 나선다. 이주빈은 요가의 본고장 인도에서 요가 수업에 도전하고, 이상윤과 이기택은 마더 테레사 수녀의 흔적이 남아 있는 '마더 테레사 하우스'와 힌두교 여신 칼리를 모신 '칼리 사원'을 방문한다.막내 우찬과 노홍철은 콜카타 대학교로 향한다. 두 사람은 대학가에서 현지 대학생들과 스스럼없이 어울리며 콜카타의 젊은 문화를 즐기는 데 이어, 수학 강국 인도답게 전공생과 즉석 암산 대결까지 펼친다.마지막 여정으로 손님들은 우체국에 모여 롤링페이퍼를 쓰는 시간을 갖는다. 글을 쓰기 시작하자 장난기 가득하던 분위기는 어느새 진지하게 바뀐다. 특히 우찬은 "비밀로 쓰겠다"며 홀로 자리를 옮겨 편지를 써 내려갔고, 노홍철은 "마음의 10분의 1도 표현하지 못했다"며 깊어진 우정을 보여줬다.'스님과 손님'은 5부작으로 편성됐다. 16일 오후 9시 방송을 마지막으로 종영한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr