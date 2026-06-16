김소현-손준호 부부가 아들 주안과 다정하게 포즈를 취하고 있다. / 사진=김소현 SNS

사진=김소현 SNS

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뮤지컬 부부 손준호-김소현 아들이 음악에서도 능력을 뽐냈다.김소현은 지난 15일 자신의 인스타그램에 "첫 미국 공연을 응원합니다🙏🏻"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김소현의 아들 주안 군이 드럼 스틱을 쥐고 있는 모습. 김소현은 "아기 때부터 취미로 한 드럼"이라고 설명했다.해당 게시물을 접한 누리꾼들은 "주안이 못 하는 게 뭐에요", "종합예술인일세", "점점 잘생겨지고 음악까지... 진짜 멋져요" 등의 반응을 보였다.주안 군은 상위 0.1% 영재로 알려져 있다. 그는 2024년 포스텍 영재 기업인 교육원에 합격한 바 있으며, '국제 청소년 한국 유네스코 유산 알리기 아이디어 대회', '글로벌 청소년 환경 에세이 대회' 등 각종 과학 관련 대회에서 우수한 성과를 거두고 있다. 또 지난달에는 자화상을 그리며 뛰어난 그림 실력도 자랑했다.한편 손준호와 김소현은 2011년에 결혼해 이듬해 주안 군을 품에 안았다. 주안 군은 과거 SBS 예능 '오 마이 베이비'에 출연하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr