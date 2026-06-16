'그대에게 드림' 황인엽과 이혜리 / 사진제공=KT스튜디오지니

'그대에게 드림' 황인엽과 이혜리 / 사진제공=KT스튜디오지니

'그대에게 드림' 황인엽이 첫사랑 이혜리와 15년 만에 마주한다.ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림' 측이 15년 만에 만난 첫사랑 우수빈(황인엽 분)과 주이재(이혜리 분)의 모습을 담은 티저 영상을 공개했다. '그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다.이날 공개된 영상은 첫사랑 우수빈과 주이재의 심상치 않은 재회를 담아냈다.영상 속 우수빈은 꿈 없이 방황한 뒤 영화감독을 꿈꾸던 주이재를 만나 함께 영화를 만들기로 약속한다. 이후 15년의 세월이 흐르고, 우수빈은 시상식에서도 떠올릴 만큼 잊지 못했던 첫사랑 주이재를 만나기 위해 한국으로 돌아온다. 하지만 주이재는 "이게 우연이라고?"라며 차갑게 선을 긋는다.그럼에도 우수빈은 "남자친구 있어?", "너 보러 왔지", "그 말에 설레도 돼?" 등 거침없는 플러팅으로 주이재에게 다가선다. 냉담한 주이재와 직진하는 우수빈의 상반된 모습은 두 사람 사이에 어떤 사연이 있었는지 궁금증을 자아낸다.특히 학창 시절 두 사람이 함께 써 내려갔던 '경성연가'의 낡은 시나리오를 건네며 "이걸로 영화를 만들까 해. 근데 엔딩이 없잖아. 나랑 같이하자"라고 제안하는 우수빈의 모습은 15년 만에 다시 시작될 두 사람의 재회 로맨스에 대한 기대를 높인다.황인엽은 과거의 약속을 지키기 위해 첫사랑이자 자신의 진짜 꿈이었던 주이재 곁으로 돌아온 천재 영화감독 우수빈 역을 맡았다. 이혜리는 열정과 실력을 겸비한 생계형 리포터 주이재를 연기한다. 주이재는 꿈 하나만으로도 두려울 것이 없던 10대를 지나 현실의 벽에 부딪혀 좌절한 20대를 보낸 인물이다.'그대에게 드림'은 다음 달 13일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr