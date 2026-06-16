TOMORROW X TOGETHER's Yeonjun/BIGHIT MUSIC

그룹 투모로우바이투게더 연준이 오는 7월 10일 새로운 음반을 들고 솔로 활동에 나선다.연준은 16일 0시 글로벌 팬 플랫폼 위버스를 통해 미니 2집 'NO LABELS: PART 02'의 발매 소식을 전했다. 이는 지난해 11월 선보인 첫 솔로 음반 'NO LABELS: PART 01' 이후 약 8개월 만에 공개하는 두 번째 개인 작업물이다.앞서 연준은 첫 솔로 프로젝트를 통해 독자적인 창작 색깔을 드러내며 솔로 아티스트로서 발판을 마련했다. 이번에 발표하는 앨범에서 한층 뚜렷해진 음악적 색채를 바탕으로 기존 솔로 활동의 흐름을 이어갈 예정이다.공식 발표 전날인 지난 15일 밤 11시에는 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 'CHOI YEONJUN'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 연준은 해당 영상 속에서 수면에서 깨어나거나 양치질을 하고 간식을 먹는 등 일상적인 모습을 연출했다. 특히 이전 타이틀곡 뮤직비디오 후반부에 흘러나왔던 짧은 멜로디가 이번 영상의 배경음악으로 다시 차용되면서 두 앨범 간 유기적인 연결성을 보여줬다.앞서 연준은 지난 첫 솔로 음반 당시 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 10위권에 진입하며 성과를 거둔 바 있다.한편 연준이 몸담고 있는 투모로우바이투게더는 현재 일본에서 데뷔 7주년을 기념하는 콘서트 '2026 TXT MOA CON IN JAPAN' 일정을 소화하고 있다. 일본 내 4개 도시에서 총 8회 규모로 열리는 이번 공연은 전 좌석 매진을 기록했다. 이들은 16일과 17일 후쿠오카 무대에 오른 뒤, 오는 23일과 24일 효고 공연을 끝으로 투어를 마칠 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr