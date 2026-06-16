김재중과 쯔양이 각 공식행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

'쯔양몇끼' 도쿄 편 포스터와 티저 영상이 공개됐다./사진제공=채널 NXT

'쯔양몇끼' 도쿄 편 포스터와 티저 영상이 공개됐다.NXT는 '쯔양몇끼' 도쿄 편 방송을 앞두고 포스터와 티저 영상을 선보였다. 쯔양의 도쿄 먹방을 도울 제2대 먹바라지로 추성훈의 출연이 확정된 가운데 김재중까지 합류하며 기대를 모은다.포스터와 함께 공개된 사전 인터뷰 영상에서 김재중은 쯔양의 먹성에 대한 설명을 듣고 놀라움을 감추지 못했다. 홍콩에서 2박 3일 동안 쉬지 않고 먹었지만, 최종 배부름 게이지가 7%에 그쳤다는 이야기에 계속해서 사실 여부를 되물었다.식사 중 음료를 무한대로 마셔 '쯔유소'라는 별명을 얻었다는 설명을 들은 김재중은 "그게 다 어디로 가는 거예요?"라고 물었다. 이어 "물리법칙을 위반하는 쯔양님은 마술사인가요?"라고 덧붙이며 현장에 웃음을 안겼다.이번 도쿄 편은 쯔양에게도 특별한 의미를 지닌다. 쯔양은 앞서 방송을 통해 김재중이 오랜 최애였다고 밝힌 바 있다. 제작진과의 사전 미팅에서 먹바라지 후보로 김재중의 이름이 언급되자 "이루지 못할 꿈"이라며 고개를 저었지만, 실제 만남이 성사되며 '성덕'이 됐다.공개된 포스터에는 세 사람의 캐릭터가 압축적으로 담겼다. 도쿄 도심을 배경으로 마이크를 든 채 자신감 있는 포즈를 취한 김재중, 수줍은 미소를 짓는 쯔양, 두 사람을 묘한 시선으로 바라보는 추성훈의 모습이 담겨 도쿄 편에 대한 궁금증을 커진다.도쿄 맛집에 정통한 추성훈과 김재중이 추천한 메뉴들이 쯔양에게 어느 정도의 포만감과 만족감을 안길지 관심이 쏠린다.'쯔양몇끼' 도쿄 편은 오는 20일 오후 7시 50분 ENA·Kstar·NXT에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr