배우 고준희 / 사진=텐아시아 DB

MBN '남의 집 귀한 가족'(이하 '귀한 가족')에서는 고준희와 부모가 결혼정보회사를 둘러싼 생각 차이부터 결혼관까지, 팽팽하게 맞서는 모습이 방송된다. / 사진 제공 : MBN '남의 집 귀한 가족'

배우 고준희가 결혼정보회사로 부모와 대립한다.16일 방송되는 MBN '남의 집 귀한 가족'(이하 '귀한 가족')에서는 고준희와 부모가 결혼정보회사를 둘러싼 생각 차이부터 결혼관까지, 팽팽하게 맞서는 모습이 방송된다.이날 방송에서는 고준희의 결혼 상대를 찾기 위해 결혼정보회사를 몰래 방문한 부모님의 이야기가 공개된다. 상담 과정에서 부모님은 고준희의 이상형을 밝히는데 키와 외모는 물론 배우 손석구 같은 스타일을 선호한다는 이야기에 이수근은 "결혼이 늦어지는 이유가 있네요"라고 돌직구를 날린다.이와 함께 고준희의 결혼정보회사 매칭 점수와 등급도 공개된다. 큰 키와 화려한 외모가 오히려 감점 요인으로 작용할 수 있다는 분석이 나온 가운데, 고준희는 예상 밖 결과에 특유의 솔직한 반응을 보였다고.고준희는 평소와 다른 부모님의 분위기를 감지한다. 상담을 마치고 돌아온 부모님은 조심스럽게 "우리 시집보내기 작전을 하고 왔다"라며 결혼정보회사를 찾은 사실을 밝히고, 고준희는 예상치 못한 고백에 당황한다.고준희는 "결정사(결혼정보회사) 안 해도 결혼할 수 있다", "제가 추구하는 행복은 따로 있다" 라며 자신만의 결혼관을 밝힌다. 하지만 부모님은 "믿고 의지할 사람이 있었으면 좋겠다"라며 딸을 향한 걱정을 털어놓고, 결혼을 서두를 수밖에 없는 이유를 이야기하던 어머니는 결국 눈물을 보인다.이후 고준희는 절친 김원훈, 김지유를 만나 소개팅에 대비한다. 두 사람은 화법부터 리액션, 스타일링까지 아낌없는 조언을 건넨다. 김원훈은 "본모습으로 나가면 실패 확률이 높다"라며 고준희에게 일침하고, 김지유는 소개팅 필승 노하우를 전수한다.16일 오후 9시 50분 방송되는 MBN '남의 집 귀한 가족'에서 만나볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr