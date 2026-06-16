22기 경수, 광고회사 퇴사 후…‘재혼’ 옥순이 찍어줬나

22기 경수가 훈훈한 근황을 공개했다.최근 경수는 자신의 SNS를 통해 "독사진😎"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 경수는 부산 광안리 해변을 찾은 모습이다. 밤바다를 배경으로 서 있는 그는 브라운 셔츠와 베이지 팬츠를 매치한 깔끔한 스타일링으로 눈길을 끌었다. 편안하면서도 댄디한 분위기가 더해져 한층 성숙한 매력을 발산했다.특히 뒤로는 화려하게 조명이 켜진 광안대교가 펼쳐져 있다. 붉은빛 조명이 바다 위에 반사되며 낭만적인 풍경을 완성했고, 경수는 이를 배경으로 자연스러운 포즈를 취하며 마치 화보 같은 장면을 연출했다.한편 '나는솔로' 22기 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 연인으로 발전해 지난해 5월 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 이들 부부는 네 가족으로 새로운 가정을 이뤘다. 특히 옥순은 과거 행정 공무원으로 일했으나 퇴사 후 인플루언서의 삶을 살고 있다. 경수는 옥순의 인플루언서 전향 이후 다니던 광고회사를 퇴사하고 새 보금자리를 찾은 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr