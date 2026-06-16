워너원과 워너블의 추억을 담은 '워너원고 : 백투베이스' 스페셜 회차가 공개된다./사진제공=엠넷

워너원과 워너블의 추억을 담은 '워너원고 : 백투베이스' 스페셜 회차가 공개된다./사진제공=엠넷

워너원과 워너블의 추억을 담은 '워너원고 : 백투베이스' 스페셜 회차가 공개된다.엠넷플러스 오리지널 리얼리티 'WANNA ONE GO : Back to Base'(이하 '워너원고 : 백투베이스')는 16일 스페셜 회차 '끝이 아니라GO'를 선보인다. 7년 만에 다시 모인 워너원의 진솔한 모습과 변함없는 케미로 사랑받은 만큼, 본편의 여운을 잇는 특별한 이야기가 담길 예정이다.이번 스페셜 회차에는 부제 '끝이 아니라GO'처럼 워너원과 워너블의 추억이 또 다른 기억으로 이어지길 바라는 마음을 담았다. 최종회의 아쉬움을 달랠 다양한 비하인드와 미공개 에피소드도 함께 공개된다. 팬들이 기다려온 전설의 마피아 게임이 베일을 벗는다. 멤버들은 그동안 쌓아온 경험을 바탕으로 한층 치밀해진 심리전과 연기력을 펼치며 색다른 재미를 선사한다.워너블과 함께한 최종회 단체 관람 현장과 마지막까지 유쾌했던 종방연 현장 등 본편에 담기지 않았던 이야기도 공개된다. 오랜 시간을 함께해 온 멤버들의 자연스러운 호흡과 친근한 분위기를 엿볼 수 있을 것으로 보인다.'워너원고 : 백투베이스'는 공개 기간 내내 높은 화제성을 기록했다. 공식 SNS를 통해 공개된 관련 영상 콘텐츠는 지난 4일 기준 유튜브, 인스타그램, 틱톡 합산 누적 조회수 1억5000만 뷰를 돌파했다. '비주얼 데칼코마니' 콘텐츠를 비롯해 상암동 오프닝 세리머니, 7년 만의 첫 회동을 담은 'B-Side', 라이관린과의 재회 에피소드 등 주요 콘텐츠는 공개 직후마다 X(구 트위터) 실시간 트렌드 상위권에 오르며 팬들의 관심을 키웠다.'워너원고 : 백투베이스' 스페셜 회차 '끝이 아니라GO'는 이날 오후 6시 엠넷플러스(Mnet Plus)를 통해 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr