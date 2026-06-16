티파니 영이 눈웃음에 대한 고민을 털어놨다. / 사진='아니근데진짜' 방송 화면 캡쳐

티파니 영이 눈웃음을 업그레이드 하겠다고 밝혔다. / 사진='아니근데진짜' 방송 화면 캡쳐

가수 겸 배우 티파니 영이 자신의 트레이드마크인 눈웃음에 대한 고민을 털어놨다.지난 15일 방송된 SBS 예능 '아니근데진짜'(이하 '아근진')에는 티파니 영과 김예원이 출연해 이야기를 나눴다.티파니 영은 "최근 소녀시대 멤버 유리 때문에 눈웃음에 대한 고민이 많이 생겼다"고 토로했다. 앞서 유리는 한 유튜브에서 티파니의 눈웃음을 우스꽝스럽게 따라 해 화제를 모았다.티파니 영은 자신의 세대별 인사 변천사를 직접 재현하고 나섰다. 10대 시절에는 정직하게 정면을 바라보며 풋풋하게 인사했다면, 20대에는 한층 당당한 눈웃음을 뽐냈다고 설명했다.티파니 영은 "갑자기 유리가 (나의) 30대 버전을 새롭게 만들었다"며 "보는 사람마다 나에게 그 영상을 봤냐고 물어봐서 나도 (눈웃음을) 업그레이드를 해야겠다는 생각이 들었다"고 말해 웃음을 자아냈다. 김예원은 티파니 영을 향해 "눈웃음이 예쁘다"며 "눈웃음이 없는 사람들은 부러워하는 매력"이라고 칭찬했다.'아근진'은 매주 월요일 밤 10시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr