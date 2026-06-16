문희준, 소율 부부가 '동상이몽2'에 출연한다./사진제공=SBS

문희준, 소율 부부가 '동상이몽2'에 출연한다./사진제공=SBS

문희준(48), 소율(35) 부부가 결혼 10년 만에 쌓아 온 속내를 고백한다.16일 오후 10시 40분 방송되는 SBS 예능 ‘동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명’(이하 ‘동상이몽2’)에서는 ‘아이돌 1호 부부’ 문희준, 소율의 결혼생활이 공개된다.최근 진행된 SBS ‘동상이몽2’ 녹화에는 ‘국내 아이돌 1호 부부’ 문희준, 소율이 등장했다. ‘원조 아이돌’ 그룹 H.O.T. 출신의 문희준과 그룹 크레용팝 출신의 소율은 무려 13살 나이 차이를 뛰어넘은 결혼 10년 차 부부다.두 아이의 아빠가 된 문희준은 ”우리 부부의 깊은 이야기는 결혼 10년 만에 처음 하는 것 같다“며 그동안 쌓아왔던 이야기를 쏟아냈다. 지나칠 정도로 솔직한 결혼생활을 보여줘 지켜보던 MC들조차 문희준, 소율 부부의 일상에 눈을 떼지 못했다는 후문이다.부부의 ‘잔소리 이몽’도 펼쳐진다. 요리 시작 전부터 아내를 향한 문희준의 폭풍 잔소리가 쏟아졌고, 문희준은 ”집에 불이 날 뻔했다“며 아찔한 감전 사고까지 밝힌다. 심지어 ”난 아내를 위해 잔소리가 아닌 SOS를 보내고 있는 것“이라며 위험천만한 사건의 전말을 고백한다.문희준, 소율 부부는 결혼 10년 만에 서로에 대한 솔직한 심경을 털어놓는다. 문희준은 ”그동안 서로의 입장을 헤아릴 여유가 없었던 것 같다“며 두 아이의 부모로 바쁘게 살아냈던 지난 결혼생활을 회상한다. 이어 아내에게 진심을 고백하던 중 ”영원히 지켜줄 수 없으니까“라며 눈물을 보인다고 해 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr