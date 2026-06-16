모델 홍진경과 이소라가 다정하게 포즈를 취하고 있다. / 사진=홍진경 SNS

사진=홍진경 SNS

방송인 홍진경이 프로그램을 마무리하는 소감을 전했다.홍진경은 지난 14일 자신의 인스타그램에 "그동안 '소라와 진경'을 사랑해 주시고 응원해주신 모든 분들께 감사드립니다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 홍진경이 이소라와 함께 파리에서 런웨이 도전기를 그리고 있는 모습. 특히 홍진경은 "고생하신 모든 제작진과 피디님께 진심으로 감사드려요"라는 글을 시작으로 연출, 작가 등 스태프들의 이름을 빠짐없이 나열해 눈길을 끌었다.이소라는 이같은 홍진경의 게시물에 "세상에서 제일 멋진 모델 진경아, 너 말처럼 26년 3월 파리 평생 기억하고 아껴서 꺼내 볼게❤️"라는 댓글을 남겼다.한편 연예계 절친이었던 두 사람은 고(故) 최진실 사망 이후 멀어졌다가 최근 MBC 예능 '소라와 진경' 출연을 통해 15년 만에 재회했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr