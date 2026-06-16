모녀가 나란히 한 남자의 첩이 된 실화가 공개됐다./사진제공=채널A

모녀가 나란히 한 남자의 첩이 된 실화가 공개됐다./사진제공=채널A

모녀가 나란히 한 남자의 첩이 된 기막힌 실화가 공개됐다.지난 15일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 실화 재구성 코너 '사건 수첩'에서는 '레전드 불륜왕' 남편의 또 다른 내연녀를 찾기 위해 손을 잡은 본처와 애첩의 동맹이 그려졌다.본처인 의뢰인의 남편은 유명 성형외과 의사로, 1년에 두세 명씩 여자를 바꿔 만날 정도의 지독한 여성 편력을 자랑했다. 그는 딸을 둔 싱글맘과 10년째 내연 관계를 이어오며 강남 아파트와 생활비까지 지원했다. 의뢰인은 이를 사실상 묵인한 채 살아왔다.그러던 어느 날 남편에게 새로운 여자가 생긴 정황이 포착됐고, 본처와 애첩은 그를 찾아내기 위해 뜻밖의 공조를 시작했다. 유력한 후보는 필라테스 강사, 13만 인플루언서, 남편의 오른팔인 성형외과 실장까지 총 세 명이었다. 그러나 추적 결과 이들 모두 용의선상에서 제외됐다. 남편의 사무실에서 결정적 단서인 오피스텔 월세 계약서가 발견됐고, 잠복 끝에 탐정단은 의뢰인의 남편이 딸뻘의 젊은 여자와 오피스텔로 들어가는 모습을 포착했다.내연녀의 정체는 애첩의 친딸이었다. 알고 보니 애첩의 딸은 우연히 의뢰인의 남편이 자신의 엄마를 두고 "애인은 항상 싱싱해야 하는데 이제 아줌마가 다 됐다"며 "생활비도 줄이고 아파트도 정리할 예정"이라고 말하는 것을 듣게 됐다. 집과 차량, 카드까지 풍족한 생활을 누려온 애첩의 딸은 현재의 삶을 뺏길까 불안감에 휩싸였고, 결국 "엄마 말고 저는 어떠냐"며 의뢰인 남편에게 접근해 연인 관계로 발전했다.모든 사실이 드러난 뒤 "어디 할 짓이 없어서 엄마 남자를 꼬시냐"는 엄마의 분노에, 딸은 "다 엄마한테 배운 거야"라는 충격적인 말까지 내뱉었다. 결국 나란히 한 남자의 내연녀가 된 모녀는 의뢰인에게 상간 소송을 당했고, 살던 집에서도 쫓겨난 뒤 절연한 것으로 전해졌다.의뢰인은 남편과의 이혼 대신 향후 불륜이 또 발각될 경우 재산을 하나씩 무상 증여한다는 각서를 받아냈다. 데프콘은 "완전 끝판왕 바람이다. 참담하다"고 혀를 내둘렀다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr